Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Räuber in Haft - Nachtrag zur Pressemeldung vom 15.02.2024/11.55 Uhr

Reutlingen (ots)

Dettenhausen (TÜ)/Böblingen (BB)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen schnellen Fahndungserfolg können die Ermittler nach dem Raubüberfall auf einen Heranwachsenden am Mittwochabend in der Tübinger Straße verzeichnen. Zwischenzeitlich ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 15 Jahre alten Jugendlichen wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung. Der polizeibekannte Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Jugendliche soll am späten Mittwochabend (14.02.2024) zusammen mit einem weiteren Täter zunächst im Bus das spätere Opfer angesprochen haben. Wie bereits berichtet, soll der weitere Täter in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit dem jugendlichen Beschuldigten dem 18-Jährigen nach dem Aussteigen zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als der Heranwachsende versuchte zu flüchten, soll der Tatverdächtige ihn mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert haben. Hierauf soll der Heranwachsende dem Tatverdächtigen mitgeführtes Bargeld übergeben haben, ohne hierauf einen Anspruch zu haben.

Im Verlauf der nachfolgenden Ermittlungen geriet der 15-Jährige in den Fokus der Kriminalpolizei. Nachdem bei ihm Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden konnten, wurde er vorläufig festgenommen.

Der Jugendliche wurde am Freitagmittag (16.02.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identität des weiteren Täters, werden von der Kriminalpolizeidirektion Ludwigsburg weitergeführt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell