POL-RT: Gastronom bedroht, Einbruch, Widerstand, Pkw angegangen, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Brand, Rollerdiebstahl

Geld gefordert und bedroht

Samstagnacht ist es in einem gastronomischen Betrieb in der Mittnachtstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Gegen 23 Uhr betrat ein 28-jähriger Mann den Schnellimbiss, verwickelte den 37-jährigen Inhaber in ein Streitgespräch und forderte Geld. Dieser zog seine 30-jährige Mitarbeiterin hinzu, welche vom 28-Jährigen unvermittelt gewürgt und hierdurch leicht verletzt wurde. Als sich die Angestellte mit der Hilfe von Unbeteiligten vom Würgegriff befreien konnte, nahm der Mann einen Wetzstahl und verlieh seiner Forderung erneut Nachdruck. Daraufhin händigte ihm der Inhaber der Gaststätte einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus, was allerdings nicht dazu führte, dass der Täter die Räumlichkeiten verließ. Er wurde durch Polizeikräfte im Imbiss angetroffen und widerstandslos festgenommen. Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Ein unbekannter Täter hat sich unter Ausnutzung der Urlaubsabwesenheit gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Schubert-Straße verschafft. Am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr teilten die Bewohner des Hauses mit, dass sie bei ihrer Rückkehr eine beschädigte Kellertür festgestellt haben. Zudem waren alle Räume durchsucht worden. Beamte des Polizeireviers Reutlingen haben zusammen mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Ob der Täter Beute machen konnte, ist noch unklar.

Lichtenstein (RT): Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit Samstagabend gegen einen 26-Jährigen, der in Unterhausen störend aufgefallen war. Gegen 20.50 Uhr teilte eine Passantin mit, dass sie eine männliche Person beobachten konnte, die mit entblößtem Geschlechtsteil die Bahnhofstraße entlangging. Beim Eintreffen der Polizeistreife verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten verbal aggressiv und versuchte nach diesen zu schlagen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Im Zuge Transportes leistete der 26-Jährige weiterhin Widerstand und biss einem 40-jährigen Polizeibeamten in den Arm, wodurch dieser leicht verletzt wurde, seinen Dienst aber fortsetzen konnte. Der offenbar in psychischem Ausnahmezustand befindliche Störenfried wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik überstellt.

Nürtingen (ES): Fahrzeuge aufgebrochen

Mehrere in Neckarhausen geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht von Freitag auf Samstag aufgebrochen worden. In der Straße An der Autmut wurden ein BMW und ein Fiat gewaltsam geöffnet und offenbar ausgeplündert. In den Rehwiesen konnte ein Mercedes mit einer beschädigten Seitenscheibe festgestellt werden, wobei es dem unbekannten Täter offenbar nicht gelungen war ihn zu öffnen. Was aus den Fahrzeugen gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ostfildern (ES): Ohne Führerschein Unfall verursacht

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich der Lenker eines Kleinkraftrads am Samstagmittag infolge eines Sturzes zugezogen. Der 17-Jährige befuhr gegen 13.20 Uhr mit dem Roller eines 19-jährigen Bekannten die Eberhardstraße. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall, wobei er sich behandlungsbedürftige Verletzungen zuzog. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der minderjährige Kradlenker nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, weshalb sich dieser einer entsprechenden Strafanzeige entgegensieht. Da der Fahrzeughalter, der unmittelbar nach dem Sturz das Kleinkraftrad kurzzeitig von der Unfallstelle entfernte, hiervon Kenntnis hatte, muss sich auch dieser strafrechtlich verantworten. Ob überdies bauartbedingte Veränderungen an dem sichergestellten Kleinkraftrad vorgenommen wurden, muss eine Begutachtung durch die ermittlungsführende Verkehrspolizei Esslingen ergeben.

Reichenbach (ES): Brand in Kellerraum

Zu einem Kellerbrand in der Albstraße sind Rettungskräfte und Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgerückt. Gegen 01.10 Uhr alarmierte ein Bewohner die Rettungsleitstelle, nachdem er den Brand in den Kellerräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses entdeckt hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach, die mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort war, konnte durch eine rasche Brandbekämpfung ein Übergreifen der Flammen auf die Wohneinheiten verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro belaufen. Die Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache, durch das Polizeirevier Esslingen mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, dauern an.

Tübingen (TÜ): Rollerdiebstahl

Drei Motorroller sind in der Nacht von Freitag auf Samstag vor zwei unterschiedlichen Wohnanschriften in der Stuttgarter Straße entwendet worden. Die bislang unbekannten Täter verbrachten die Fahrzeuge zunächst auf einen nahegelegenen Spielplatz. Da offensichtliche Startversuche durch Manipulation an allen drei Motorrollern fehlschlugen, wurden diese letztlich beschädigt zurückgelassen und am Folgetag durch einen der Fahrzeughalter aufgefunden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erste spurensichernde Maßnahmen durchgeführt.

Albstadt (ZAK): Radfahrer gestürzt (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag ist es gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 7101 zwischen Truchtelfingen und Bitz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 76-Jähriger war mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Bitz unterwegs. Zwischen den Parkplätzen Schönhaldenfelsen und Schafhaus kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrrad zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Telefon 07432/955-0 nach Zeugen.

