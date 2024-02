Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Zeugen zu Unfall gesucht, Minibagger gestohlen, Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der 53-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit einer Honda auf der B 28 von Metzingen herkommend unterwegs. Am Ortsbeginn von Bad Urach bemerkte er vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Er prallte mit seiner Maschine ins Heck des Nissan einer 51 Jahre alten Frau. Sein Motorrad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (ms)

Bad Urach (RT): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Straße Vorderes Maisental ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und acht Uhr gelangte ein Unbekannter über eine beschädigte Festerscheibe ins Innere der Gaststätte. Darin plünderte er die Kasse und suchte im Büro nach weiterem Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht näher bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (rd)

Münsingen (RT): Zwei Verletzte und hoher Schaden

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6701 zwischen Münsingen und Dottingen sind am Freitagvormittag zwei Personen verletzt worden. Eine 48-Jährige wollte gegen elf Uhr mit einem StreetScooter-Kastenwagen eines Zustellunternehmens aus einem Feldweg kommend die Kreisstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 50-Jährigen, die mit ihrem VW Polo in Fahrtrichtung Münsingen unterwegs war. Im Zuge der Kollision der beiden Fahrzeuge überschlug sich der VW Polo mehrfach, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die beiden ansprechbaren Fahrerinnen wurden vom Rettungsdienst mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, dürfte 18.000 Euro betragen. Nach erfolgter Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch die ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückte Feuerwehr und die Straßenmeisterei konnte die überwiegend komplett gesperrte Straße gegen 12.40 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden. (ak)

Münsingen (RT): Zeugen zu Unfall auf der B 465 gesucht

Das Polizeirevier Münsingen sucht unter Telefon 07381/9364-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B 465 ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war gegen 14.40 Uhr eine Fahrzeugkolonne auf der Bundesstraße von Münsingen herkommend in Richtung Ehingen-Frankenhofen unterwegs. Nach der Ortschaft Bremelau, etwa auf Höhe der Abzweigung zum Sportplatz, setzte ein 43-Jähriger mit seinem Wohnmobil zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs an. Hierbei kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Seat eines 27 Jahre alten Mannes, der bereits zum Überholen angesetzt hatte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Tübingen (TÜ): Minibagger von Baustelle entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Minibagger der Marke KATO ist in den vergangenen Tagen von einem Baustellengelände in der Elfriede-Aulhorn-Straße gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Freitag, 7.30 Uhr, auf die Baustelle und entwendeten die über eine Tonne schwere Baumaschine im Wert von etwa 26.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 erbeten. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell