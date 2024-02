Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Berichtigung zur Pressemitteilung vom 16.02.2024/11.36 Uhr

Reutlingen (ots)

Der Verkehrsunfall zwischen einem Radler und einem Rudel Rehe war in Hochdorf und nicht in Kirchheim.

Hochdorf (ES): Radler schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 58 Jahre alter Radler am Donnerstagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen sieben Uhr auf seinem E-Bike auf einem abschüssigen Feldweg in der Verlängerung der Wellinger Straße von Notzingen herkommend in Richtung Ortsmitte Hochdorf unterwegs, als plötzlich ein Rudel Rehe den Weg kreuzte. Eines der Rehe prallte mit dem Radler, der einen Helm getragen hatte, zusammen, sodass dieser stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen nachfolgend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Ob das Tier, das nachfolgend weiterrannte bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist nicht bekannt. (cw)

