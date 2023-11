Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Neustadt - Teenager in Straßenbahn geschlagen

Mainz (ots)

Eine 13-jährige Schülerin ist am Dienstagmorgen in einer Straßenbahn von einer bislang unbekannten Frau geschlagen worden. Sie war mit einer Freundin gegen 9 Uhr in der Linie 50 aus der Neustadt in Richtung Hechtsheim unterwegs und unterhielt sich mit dieser. Sie standen zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter der Fahrerkabine und unterhielten sich, als sich die spätere Täterin in das Gespräch einmischte. Ohne Vorwarnung schlug diese der 13-Jährigen dann ins Gesicht, verließ die Straßenbahn am Hauptbahnhof und ging zu Fuß Richtung Alicebrücke.

Die Täterin wird als ca. 30-40 Jahre, dunkelhäutig und mit einer grünlich-hellen Jacke und lila Mütze bekleidet, beschrieben.

Eine Suche nach der Täterin, durch Streifen der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Mainz 2 führte bisher nicht zum Erfolg.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell