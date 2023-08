Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Bild-Infos

Download

Vorderweidenthal (ots)

Am Dienstag, 01.08.23, gegen 09:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw VW Golf, die Landstraße 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. Im Ausgang einer scharfen Linkskurve verlor der 19-Jährige in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts auf den Grünstreifen und drehte sich mit seinem Fahrzeug. Der Pkw bleibt im Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 800.- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell