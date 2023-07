Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 24.07.2023

Peine (ots)

24.07.2023 | gegen 00:10 Uhr

Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Durch eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte in der Nacht vom 24.07.2023, gegen 00:10 Uhr, eine 27-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert werden, die während der Fahrt mit ihrem Pkw erhebliche Fahrauffälligkeiten zeigte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde von der Fahrzeugführerin abgelehnt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Im Rahmen des Transportes in das Klinikum Peine für die Blutentnahme leistete die Person im Funkstreifenwagen erheblichen Widerstand und verletzte eine eingesetzte Polizeibeamtin am rechten Daumen. In der Folge wurden u.a Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen die Person eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell