Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Landauer Firma - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Sonntag, den 30.07.23 gegen 23:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude einer Landauer Firma in der Werner-Heisenberg-Straße ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Büroräumlichkeiten. Im Inneren wurden Schränke und Schreibtische nach Wertgegenständen durchwühlt. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Landau, Tel. 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de melden

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell