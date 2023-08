Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Angriffslustige Ziege

Rhodt (ots)

Am Montag, 31.07.2023, gegen 11.30 Uhr, war eine Frau mit zwei 7- und 9-jährigen Kindern im Bereich der Mariengrotte unterwegs, als plötzlich eine aus dem Gebüsch kommende wilde Ziege mehrmals auf sie zu rannte. Die Frau konnte mit einem Stock die Ziege vertreiben, die beiden Kinder flüchteten jedoch verängstigt in unbekannte Richtung, so dass die Frau sie zunächst nicht mehr auffinden konnte. Erst andere Wanderer traf die Kinder an und konnte sie der Frau wieder übergeben. Die Ziege konnte bei einer anschließenden Suche nicht mehr aufgefunden werden.

