Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verletzte und Geschädigte nach Angriff von Fußgängerin gesucht

Mainz (ots)

Eine 54-jährige Mainzerin hat am Montagmittag gegen 13:00 Uhr kurz hintereinander mindestens fünf Personen angegriffen und verletzt. Sie war zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße seitlich des Uni-Campus unterwegs und hat dort ein Mädchen vom Fahrrad gestoßen. Nach dem ersten Notruf treffen Einsatzkräfte vor Ort auf mehrere Zeugen. Diese schildern, dass die Frau kurz zuvor einer Fußgängerin unvermittelt ins Gesicht geschlagen habe und einen E-Scooter auf die Straße warf. Einer weiteren Fußgängerin versuchte sie auch ins Gesicht zu schlagen, diese konnte dies jedoch abwehren. Eine Radfahrerin dahingegen traf sie ins Gesicht und schlug ihr die Lippe blutig.

Die Frau konnte durch die Einsatzkräfte der Polizei kurz darauf angetroffen werden. Die Hintergründe ihres Handelns sind derzeit noch unklar. Sie verweigert die Aussage. Zur Vermeidung weiterer Straftaten wurde sie nach Hause begleitet.

Da nicht mehr alle geschädigten Frauen durch die Polizei angetroffen werden konnten, bittet sie diese, sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder selbst betroffen ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

