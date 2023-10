Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen an der Fils - Unfall am Fußgängerüberweg

Leicht verletzt wurde ein 14-Jähriger am Donnerstag in Eislingen/Fils.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr war ein 55-Jähriger in der Schlossstraße unterwegs. Der Audi-Fahrer fuhr zunächst im Kreisverkehr und hatte diesen in Richtung Osttangente verlassen. Das Auto fuhr an einen Fußgängerüberweg heran. Den benutzte ein 14-Jähriger. Der radelte über den Zebrastreifen, ohne abzusteigen. Beim Erkennen des Radfahrers bremste der 55-Jährige seinen Audi noch bis zum Stillstand ab. Dennoch stieß der 14-Jährige mit dem Auto zusammen. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. An dem Audi entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Pedelec ist unklar.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. Nur so lassen sich schwere Unfälle vermeiden.

