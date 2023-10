Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Im Kreisel Unfall verursacht

Leicht verletzt wurde ein 27-Jähriger am Donnerstag bei Giengen an der Brenz.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem Auto auf der Landstraße 1082 von Giengen in Richtung Bachhagel unterwegs. Auf Höhe der Landesgrenze zu Bayern fuhr er in den Kreisverkehr ein. Dort war bereits ein 27-Jähriger mit seinem Pkw unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete der 26-Jährige nicht. Die Autos stießen zusammen. Dabei zog sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf jeweils 1.500 Euro.

++++2158900(TH)

