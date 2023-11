Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bad Kreuznach; Berufsinformationstag - Wieviel Polizei steckt in dir?

Bad Kreuznach (ots)

Löse mit uns einen Mordfall und freue dich auf viele weitere spannende Programmpunkte.

Du hast Interesse am Polizeiberuf, bist mindestens in der 8. Klasse und möchtest mehr über den Beruf und die Ausbildung erfahren? Dann komm am 25.November 2023 um 09.00 Uhr zur BBS Wirtschaft in der Rheingrafenstraße 20 in 55543 in Bad Kreuznach.

Anmeldungen bitte unter : ppmainz.einstellungen@polizei.rlp.de Wir freuen uns auf Dich!

