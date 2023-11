Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Großübung des Polizeipräsidiums Mainz Polizei erfolgreich beendet

Mainz (ots)

Die am heutigen Samstag durch die Mainzer Polizei geprobte "Ernstlage" in und an der MEWA Arena ist erfolgreich abgeschlossen.

Nachdem zunächst etwa 200 Statisten in der Arena von zwei gespielten Tätern mit Maschinengewehren bedroht wurden, wurde durch den zuständigen Polizeiführer eine "lebensbedrohliche Einsatzlage" ausgerufen. Die zahlreichen Beobachter konnten hierbei auf einer Leinwand verfolgen wie Notrufe in der Führungszentrale eingehen und durch die "Einsatzsachbearbeiterin" (Disponentin) Streifenwagen an die Arena entsandt wurden.

Von Medienvertretern begleitet, gingen Interventionsteams der Polizei Mainz mit besonderer Schutzausstattung und Maschinenpistolen bewaffnet im Stadion vor bis die Täter erfolgreich bekämpft waren. Insgesamt übten ca. 100 Einsatzkräfte verschiedene, aufeinander aufbauende Szenarien.

Neben Fachvorträgen der verschiedenen Einsatzbereiche, wurde auch die Evakuierung der Zuschauer aus dem Stadion, deren anschließenden Betreuung bis hin zur Versorgung mehrerer hundert Einsatzkräfte geübt. Innenminister Ebling und der Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Nino Haase besuchten die Veranstaltung. "Unsere rheinland-pfälzischen Polizistinnen und Polizisten sind hervorragend ausgerüstet und hochqualifiziert. Sie sind auf sämtliche Szenarien vorbereitet, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auch inmitten terroristischer Bedrohungen zu gewährleisten. Das Üben solcher Einsatzszenarien ist sehr aufwendig, aber von äußerster Bedeutung, um im Ernstfall handlungsfähig zu sein und Menschenleben zu retten" so Innenminister Michael Ebling bei seinem Besuch in der MEWA Arena. "Heute konnte ich mich persönlich bei der groß angelegten Übung des Polizeipräsidiums Mainz davon überzeugen, wie hochprofessionell unsere Einsatzkräfte vorgehen und alle beteiligten Behörden Hand in Hand zusammenarbeiten. Mein herzlicher Dank gilt allen Einsatzkräften für ihre unermüdliche Arbeit für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger" so Ebling weiter.

Derartige Großübungen finden jährlich im Wechsel in den fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien statt. Die Vorbereitungen dauerten ca. fünf Monate. Polizeiliche Einsatzkräfte üben regelmäßig verschiedene Szenarien. Großübungen dienen dabei der ständigen Optimierung verschiedener Abläufe. Gewonnene Erkenntnisse fließen in täglichen Einsatzplanungen ein.

Das Polizeipräsidium Mainz bedankt sich ausdrücklich bei Mainz 05 für die Kooperation und Bereitstellung der Örtlichkeit sowie bei den ebenfalls beteiligten Einheiten des DRK, der JUH und der Feuerwehr für die, wie immer, hochprofessionelle Zusammenarbeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell