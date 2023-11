POL-PPMZ: Unfall mit drei Beteiligen im Berufsverkehr

Mainz, Rheinhessen (ots) - Insgesamt drei Mal brachen unbekannte Täter im Verlauf des Wochenendes in Mainz und Klein-Winternheim in Wohnhäuser ein. Die Täter hebelten jeweils die rückwärtigen Terrassentüren auf, um in die Einfamilienhäuser einzusteigen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit lag ...

