POL-HI: (kla) Giesen/Ahrbergen Diebstahl eines E-Scooters

Hildesheim (ots) - Am Mi., 07.06.23 parkte tagsüber ein blauer Pkw VW Touran in Sarstedt auf dem Parkstreifen der Straße Am Boksberg . Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung am Kotflügel vorne links fest. Nach den bisherigen Feststellungen ist ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken gegen den VW gestoßen. Die Schadenshöhe an dem VW wird auf 800 Euro ...

