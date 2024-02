Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf mindestens 30.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend auf der Gebrüder-Gross-Straße verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 23.50 Uhr mit einem mit drei weiteren Mitfahrern besetztem VW ID.3 auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung des Einkaufscenters einbiegen. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und überfuhr ein Verkehrszeichen sowie einen Begrenzungspoller. Beim Versuch gegenzusteuern kam er nachfolgend mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab und knallte mit großer Wucht in einen dort geparkten Audi A4 und einen Peugeot 2008. Alle Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde zum Glück niemand. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Rund 11.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der B 27 ereignet hat. Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Ford die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Zu spät bemerkte sie, dass eine vorausfahrende 33-Jährige zwischen den Anschlussstellen Leinfelden-Echterdingen Süd und Mitte mit ihrem BMW bremsen musste. Sie reagierte zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dessen Fahrerin wurde nachfolgend vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die B 27 kurzzeitig gesperrt werden. (fs)

Nürtingen (ES): Fahrzeugtür unachtsam geöffnet

Eine unachtsam geöffnete Fahrzeugtür ist einer Radfahrerin am Donnerstagvormittag in Nürtingen zum Verhängnis geworden. Ein 83-Jähriger hielt gegen 10.10 Uhr mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse in der Kirchheimer Straße an. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, öffnete der Mann die Fahrertür seines Wagens. Die von hinten kommende, 34 Jahre alten Radlerin konnte der Tür nicht mehr ausweichen und kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Sie musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (ms)

Albstadt (ZAK): Kollision nach Vorfahrtsverletzung

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Tailfingen entstanden. Eine 86-Jährige war mit ihrem Fiat gegen 14 Uhr in der Brunnenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Brunnenstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 67-jährigen Peugeotfahrerin, sodass es zur Kollision der beiden Pkw kam. Nach derzeitigem Stand blieben die beiden Fahrerinnen unverletzt. An den Fahrzeugen dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell