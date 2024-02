Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Auseinandersetzung; Rauch in Wohngebäuden; Pkw aufgebrochen; Raubdelikte

Reutlingen (ots)

Pedelec-Lenker bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Eine 59-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit einem Smart auf der Alteburgstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Pfenningstraße übersah sie den in dieselbe Richtung, auf dem Fahrradstreifen fahrenden, 54 Jahre alten Radler. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern und stürzte zu Boden. Die Versorgung durch den vorsorglich angeforderten Rettungsdienst lehnte der 54-Jährige ab. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Nach versuchtem Einbruch geschnappt

Wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 37-Jährigen, der am frühen Donnerstag in der Burgstraße festgenommen werden konnte. Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 0.10 Uhr auf der Burgstraße unterwegs, als die Polizeibeamten durch ein klirrendes Geräusch aufmerksam wurden und in einem Hinterhof eine dunkel gekleidete Person erkannten, die sich zu Fuß entfernte. Bei der nachfolgenden Kontrolle konnte bei dem Mann nicht nur ein Messer, sondern in seinem Rucksack auch typisches Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt werden. Bei der Überprüfung der umliegenden Gebäude konnten an einem Mehrfamilienhaus frische Einbruchsspuren festgestellt werden. Unter anderem war dort versucht worden das Türschloss aufzubohren. Reste des abgebrochenen Bohrers konnten dem Werkzeug des Verdächtigen zugeordnet werden. Zudem meldete sich ein Hausbewohner, bei dem der 37-Jährige zuvor eine Scheibe eingeworfen haben soll. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Ob der Mann für weitere Einbrüche in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. (cw)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung am Marktplatz (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend im Bereich des Marktplatzes ereignet hat. Gegen 21 Uhr bemerkten Passanten die Streitigkeiten und alarmierten eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung. Als diese auf die Auseinandersetzung unter fünf Personen stieß, flüchtete einer der Beteiligten, der zuvor offenbar mit Pfefferspray gesprüht hatte, in Richtung Metzgerstraße. Dort konnte der 19-Jährige nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Pfefferspray und ein Einhandmesser, die sichergestellt wurden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Zeugen sowie die Geschädigten der Auseinandersetzung, die sich zwischenzeitlich entfernt hatten, werden gebeten sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Grabenstetten (RT): Rauchentwicklung im Keller

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochabend zu einem Einfamilienhaus im Holderweg ausgerückt. Gegen 19.50 Uhr wurde der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an. Sie löschten einen Schwelbrand im Speicher einer Pelletheizung, der für die Rauchentwicklung gesorgt hatte. Verletzt wurde niemand. Eine vorsorglich alarmierte Rettungswagenbesatzung musste nicht tätig werden. Bis auf die Heizung, die derzeit nicht mehr nutzbar ist, entstand kein weiterer Sachschaden. (rd)

Wolfschlugen (ES): Taxis aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Gleich drei Taxis sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und fünf Uhr verschaffte sich ein Krimineller über eine Seitenscheibe gewaltsam Zugriff in ein in der Nürtinger Straße geparktes Taxi und durchwühlte das Fahrzeug nach Stehlenswertem. Auf die gleiche Art und Weise brach er auch ein in der Goethestraße und ein in der Hofäckerstraße geparktes Taxi auf und durchwühlte die Fahrzeuge. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde ein Funkgerät und ein kleinerer Wechselgeldbetrag gestohlen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Jugendlichen beraubt

Wegen des Verdachts des schweren Raubes fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach einem etwa 18 bis 19 Jahre alten Heranwachsenden und einem etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Edelweißstraße / Marktplatz ereignet hat. Ein 16-Jähriger war am Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, im mittleren Wagen der S-Bahn S2 unterwegs und am Bahnhof Leinfelden ausgestiegen. Als er zu Fuß auf der Marktstraße unterwegs war, bemerkte er zwei Unbekannte, die zuvor in der gleichen Bahn gefahren und offenbar mit ihm ausgestiegen waren. An der Einmündung zur Edelweißstraße wurde er plötzlich vom Älteren des Duos angegangen. Während ihm der Jüngere den Weg versperrte und ihn festhielt, bedrohte der andere ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe seiner Barschaft. Mit einem kleinen Münzgeldbetrag flüchteten die beiden Räuber anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhof. Verletzt wurde niemand. Der ältere der Angreifer wird als schlank und mit schwarzen Haaren, die seitlich kurz und in der Mitte länger und lockig waren, beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Zudem war er mit einer schwarzen Maske oder einem Tuch vor dem Mund maskiert. Er sprach sowohl Deutsch als auch Arabisch. Der Jüngere der beiden Täter wird als ebenfalls schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, die er aufgezogen hatte. Er soll auffallend blass gewesen sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0 oder der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen unter der Telefonnummer 0711/903770 entgegen. (cw)

Dettenhausen (TÜ): Bargeld geraubt

Nach zwei Unbekannten die am Mittwochabend in der Tübinger Straße einen 18-Jährigen beraubt haben sollen, fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen. Der Heranwachsende war gegen 23.30 Uhr mit dem Bus der Linie X82 aus Steinenbronn kommend unterwegs, als er noch im Bus von den beiden Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wurde. Alle drei verließen den Bus an der Haltestelle Tübinger Straße. Auf dem Weg zur Bahn schlug der ältere der beiden dem 18-Jährigen plötzlich und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Beim Versuch zu flüchten, stürzte der Angegriffene, woraufhin ihn beide mit Fußtritten traktierten, mit einem Messer bedrohten und einen kleineren Bargeldbetrag aus der Geldbörse raubten. Beide Räuber flüchteten anschließend in Richtung Bahnstation. Der 18-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Hilfe war aber nicht notwendig. Der ältere der Angreifer wird als etwa 17-Jahre alt und 165 bis 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte einen dunkleren Teint und trug einen Ziegenbart sowie eine grau karierte Lois Vuitton Mütze. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover mit vielen, willkürlich verteilte, weißen Buchstaben und schwarze Schuhe. Der Zweite wird mit geschätzten 16 Jahren etwas jünger und auch etwas kleiner beschrieben. Er war komplett schwarz angezogen, hatte einen schwarzen Windbreaker mit schwarzer Kapuze an und war ebenfalls von dunklerem Teint. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochabend in Ofterdinger Straße ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen 21.45 Uhr mit seinem Audi auf der Ofterdinger Straße aus Richtung Bodelshausen kommend unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 21-Jährige mit ihrem BMW verkehrsbedingt abbremste. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er mit seinem Audi ins Heck des BMW. Die 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt, konnte aber von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt werden. (fs)

Tübingen (TÜ): Defekter Kamin

Ein defekter Kamin hat am späten Mittwochnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Tübinger Haaggasse geführt. Gegen 17.40 Uhr wollte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses seinen Ofen anfeuern. Aus bislang ungeklärter Ursache zog der Rauch nicht ab sondern verteilte sich in dem Gebäude. Hierdurch wurde ein Rauchmelder ausgelöst und aufmerksame Zeugen verständigten daraufhin die Feuerwehr. Sie musste im Anschluss das Haus belüften. Der Rettungsdienst kümmerte sich um fünf Bewohner, die den Rauch eingeatmet hatten und brachte die Personen vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Über einen möglichen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

