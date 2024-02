Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Zigarettenautomat gesprengt; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Motorräder entwendet (Zeugenaufruf)

Drei Motocross-Maschinen sind in der Nacht zum Mittwoch aus der Garage einer Firma in der Werner-von-Kirchen-Straße im Stadtteil Degerschlacht gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter waren vermutlich kurz nach ein Uhr über aufgebrochene Türen in die Garage eingedrungen und haben von dort drei nicht zugelassene Motorräder im Gesamtwert von zirka 20.000 Euro entwendet. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9394-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): Zigarettenautomat gesprengt

Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen in der Sickenhäuserstraße versucht, durch eine Sprengung zu öffnen. Gegen 1.20 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall geweckt und alarmierten die Polizei. Vor Ort fanden die Polizeibeamten den beschädigten Automaten vor, den Kriminelle offenbar erfolglos versucht hatten, mit einem Feuerwerkskörper aufzusprengen. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Einbrüche im Weinberg (Zeugenaufruf)

Mehrere Lagerhütten und ein Gartenhaus sind in den vergangenen Tagen im Metzinger Weinberg aufgebrochen worden. Am Dienstagnachmittag stellte ein Besitzer fest, dass sein Gartenhaus gewaltsam geöffnet und durchwühlt wurde. Einem weiteren Winzer wurden insgesamt drei Lagerhütten aufgebrochen und nach Brauchbarem durchsucht. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. Weiterhin werden weitere Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (ms)

Bad Urach (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Felsenhau ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher in der Zeit von vergangenem Dienstag, 8.30 Uhr, bis Dienstag dieser Woche, 12.50 Uhr, ins Innere des Gebäudes. Im Anschluss durchwühlte er das Mobiliar nach Wertgegenständen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfallflucht mit verletzter Person gesucht

Leichte Verletzungen hat eine Motorroller-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Zollbergstraße erlitten. Die 21-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Roller von Esslingen herkommend bergauf in Richtung Nellingen unterwegs. In der Linkskehre wurde sie von einem bislang unbekannter Lenker eines weißen Fahrzeugs überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Unbekannte so einscheren, dass er mit seinem Wagen das Bein der jungen Frau touchierte. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Roller, fuhr gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher im Anschluss in Richtung Nellingen weiter. Mehrere Zeugen kamen der Frau zu Hilfe. Sie begab sich anschließend nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/7091-3 nach Zeugen des Unfalls, insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die der Gestürzten zu Hilfe kamen. (ms)

