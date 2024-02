Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfall; Tätliche Auseinandersetzung; Brand

Reutlingen (ots)

In Einkaufsmarkt eingebrochen

In einen Einkaufsmarkt in der Karl-Henschel-Straße im Stadtteil Betzingen sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften die Kriminellen gegen 1.15 Uhr über ein Fenster gewaltsam in die Geschäftsräume eingedrungen sein. Soweit bislang bekannt ist, ließen sie mehrere Zigarettenschachteln aus den Auslagen mitgehen, mit denen sie sich unerkannt aus dem Staub machten. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde und der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach (ES): In Baustelle eingebrochen (Zeugenaufruf)

Sanitärmaterial im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in der Paulinenstraße gestohlen. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, verschafften sich die Kriminellen Zutritt zur Baustelle. Dort wuchteten sie eine Stahltüre auf und ließen dort gelagertes Baumaterial mitgehen. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass die Diebe möglicherweise beim Abtransport beobachtet wurden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Reichenbach, Telefon 07153/9551-0. (cw)

Kirchheim (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung Eichendorff-/ Lenninger Straße entstanden. Ein 71-Jähriger wollte gegen 19.30 Uhr mit seinem Dacia von der Eichendorffstraße aus nach links in die Lenninger Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden VW eines 23-Jährigen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Dacia musste jedoch abgeschleppt werden. (rd)

Hechingen (ZAK): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Am Rande einer Faschingsveranstaltung ist es am Montagabend in der Münzgasse aus noch ungeklärten Gründen zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen drei oder vier Unbekannte gegen 22.30 Uhr einen 21-Jährigen auf dem mittleren Parkdeck in der Münzgasse, bei den Altkleidercontainern angegriffen und mit Faustschlägen traktiert haben. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Angreifer, die zwischen 17 und 18 Jahre alt und als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Der 21-Jährige wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07471/98800 nach Zeugen. (cw)

Albstadt (ZAK): Müllcontainer in Brand gesetzt

Zum Brand zweier Müllcontainer sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Hohenzollernstraße im Stadtteil Ebingen ausgerückt. Gegen Mitternacht waren die Einsatzleitstellen alarmiert worden, nachdem Zeugen zwei lichterloh brennende Müllcontainer unmittelbar an der Festhalle entdeckt hatten. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Container löschen und so ein Übergreifen auf die Festhalle verhindern. Allerdings wurde die Fassade der Halle durch die enorme Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen, weshalb sich der entstandene Sachschaden auf geschätzte 8.000 Euro beziffern dürfte. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Täterhinweisen nach. (cw)

