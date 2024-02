Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kleintransporter gestohlen, BMW angegangen; Verkehrsunfall;

Reutlingen (ots)

VW Crafter gestohlen (Zeugenaufruf)

Vermutlich mit zuvor entwendeten Originalschlüsseln haben Unbekannte zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, einen weißen VW Crafter im Wert von mehr als 40.000 Euro vom Gelände eines Autohauses in der Ernst-Abbe-Straße im Industriegebiet Mark West gestohlen. Die Täter drangen hierzu gewaltsam über ein Tor in den umzäunten Außenbereich ein und ließen das Fahrzeug, an dem die Kennzeichen RT-BG 415 angebracht waren, mitgehen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121 / 942-3333 um Hinweise. (ah)

Lichtenstein (RT): Infotainment-Geräte aus verschlossenem PKW gestohlen

Auf bislang noch nicht bekannte Weise haben Unbekannte im Zeitraum von Sonntag, 20.00 Uhr, bis Montag, 8.10 Uhr, einen abgeschlossenen BMW 3er geöffnet, der in der Elfengrottestraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Im Inneren bauten sie den IDrive Controller samt dem fest verbaute Navigationsgerät und dem Radio aus und entwendeten diese. Der Wert des Diebesguts wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Metzingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen an der Einmündung Max-Eyth-Straße / Stuttgarter Straße entstanden ist. Ein 61-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Max-Eyth-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Stuttgarter Straße einbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr geradeaus über die Querungshilfe, bevor er mit seinem Wagen in der Glasfront des gegenüberliegenden städtischen Betriebs zum Stehen kam. Der Fahrer blieb bei dem Unfall nach derzeitigen Kenntnissen unverletzt, ein Rettungswagen brachte ihn dennoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Mercedes musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. (cw)

