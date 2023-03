Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kriminelles Vorhaben scheitert

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Ein Gebäude in der Wiesenstraße geriet in der Nacht zum Mittwoch (29.3.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten sie gegen 1.30 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so ins Innere. Offenbar versuchten die ungebetenen Gäste sich im Anschluss Zutritt zu einem weiteren Raum zu verschaffen. Der wachsame Hausmeister wurde auf die verdächtigen Geräusche aufmerksam und begab sich in den Flur. Daraufhin flüchteten die Kriminellen unerkannt. Dennoch entstanden Schäden, die auf circa 300 Euro geschätzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 in Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

