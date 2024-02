Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Verkehrsunfallflucht; Brände; Einbrüche; Zigarettenautomat gesprengt; Mit Softairwaffe unterwegs, Autos zerkratzt; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung auf dem Marktplatz

Ein 27-Jähriger ist am Sonntagabend nach einer Auseinandersetzung auf dem Reutlinger Marktplatz in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der alkoholisierte Mann hatte sich gegen 22.40 Uhr mit seiner ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehenden, 18-jährigen Freundin lauthals gestritten und diese nach Zeugenangaben auch geschlagen, worauf die Frau zu Boden ging. Ein noch unbekannter Mann, der wie andere Gäste einer nahegelegenen Gaststätte offenbar der Frau zu Hilfe kam, soll dem 27-Jährigen einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Die 18-Jährige war unverletzt geblieben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Reutlingen (RT): Nach Kollision mit Pedelec-Fahrerin weitergefahren

Bei einer Kollision mit einem noch unbekannten Radler am Sonntagnachmittag zwischen Altenburg und Rommelsbach ist eine 61-jährigen Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 16.25 Uhr auf dem neben der Kreisstraße 6720 verlaufenden Radweg in Richtung Rommelsbach unterwegs. Beim Überholen eines vor ihr fahrenden Mountainbikefahrers im Bereich der Einmündung der K6722 bei Sickenhausen kam es zur Kollision der beiden Räder, worauf die Pedelecfahrerin in den Grünstreifen geriet und zu Fall kam. Der Mountainbikefahrer fuhr zunächst weiter, kehrte dann vorübergehend an die Unfallstelle zurück, von der er sich aber nach einem Streitgespräch mit der Frau letztendlich wieder entfernte. Die 61-Jährige wurde mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt. (ak)

Reutlingen-Sondelfingen (RT): Brand in Dachgeschosswohnung

Ein Verletzter und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro sind die Folgen eines Brandes in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Sonntagmittag in der Hopfengartenstraße. Gegen 12.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von aufmerksamen Nachbarn alarmiert, die durch den Alarm der Rauchmelder aus der Dachwohnung aufmerksam geworden waren. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug im Einsatz war, konnte den Brand an der Matratze und dem Bett des Wohnungsinhabers rasch löschen und so ein Übergreifen auf die restliche Wohnung verhindern. Der Mann wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf eine im Bett gerauchte Zigarette als Brandursache hindeuten könnten. (cw)

Dettingen an der Erms (RT): Mehrere Einbrüche in Sportstätten

Im Zeitraum von circa 23 Uhr am Samstagabend bis etwa 8.30 Uhr am Sonntagmorgen sind Unbekannte in drei verschiedene Sportstätten in der Hülbener Straße eingebrochen. Die Täter gelangten jeweils über eingeschlagene Scheiben in die Gebäude. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erbeuteten sie lediglich in einer der Sportstätten einen geringen Bargeldbetrag aus ebenfalls von den Tätern aufgebrochenen Automaten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Spuren an den Tatorten wurden durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (ah)

Neuhausen/Fildern (ES): 37-Jähriger nach Auseinandersetzung in Klinik eingeliefert

Gegen mehrere Verdächtige im Alter zwischen 15 und 19 Jahren ermittelt der Polizeiposten Neuhausen nach einer tätlichen Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, im Zusammenhang mit einer Fasnetsveranstaltung ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen soll es zunächst zwischen der Gruppe der Verdächtigen und einem 18-Jährigen zu einem Streit und Tätlichkeiten gekommen sein. Nachdem sich die Auseinandersetzung in die Schlosserstraße verlagert hatte, sollen die jungen Leute einen 37-jährigen Mann mit einem Messer bedroht und niedergeschlagen haben. Ihm soll auch ein Bargeldbetrag abhandengekommen sein. Mit mutmaßlich schweren Gesichtsverletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein 34-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte, soll mit dem Messer bedroht worden sein. Er blieb wie der 18-Jährige nach derzeitigem Stand unverletzt. Noch am Sonntagabend konnten insgesamt sieben Tatverdächtige identifiziert werden. Die Jugendlichen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern überstellt. Die Ermittlungen dauern noch an. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat ist in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Musberg gesprengt worden. Zwischen ein Uhr und 1.30 Uhr machte sich ein Unbekannter mutmaßlich mit Silvesterböllern an dem Automaten zu schaffen, um an die Zigaretten und das Bargeld zu gelangen. Der Automat wurde durch die Explosion erheblich beschädigt. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. (ak)

Ostfildern-Nellingen (ES): Mann mit Softairpistole in Gewahrsam genommen

Ein Mann mit einer Softairpistole hat am Sonntagabend in der U-Bahn auf der Fahrt von Stuttgart in Richtung Ostfildern für Aufregung gesorgt. Gegen 21 Uhr alarmierte ein Fahrgast die Polizei und teilte mit, dass ein anderer Passagier eine Schusswaffe bei sich habe und diese zum Teil auf andere Personen richte. Im Zuge der Überprüfung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen konnte die Bahn an einer Haltestelle in Nellingen festgestellt werden. Der erheblich alkoholisierte, 41-jährige Verdächtige stieg nach Aufforderung durch die Einsatzkräfte aus und wurde in Gewahrsam genommen. In seinem Rucksack konnte eine ungeladene Softairpistole aufgefunden und beschlagnahmt werden. Weil das Führen einer Softairpistole in der Öffentlichkeit ohne Erlaubnis verboten ist, sieht er nun einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz entgegen. Außerdem wird wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. (ak)

Kirchheim/Teck (ES): Brand in Wohnung

Eine völlig verrauchte Wohnung hat am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, in der Fichtenstraße im Stadtteil Ötlingen die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, dürften dort wohl über einer eingeschalteten Stehlampe abgelegte Kleidungsstücke Feuer gefangen haben. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 31 Feuerwehrleuten im Einsatz war, war der Brand vom 74-jährigen Wohnungsinhaber bereits gelöscht worden. Dieser dürfte sich dabei leichte Brandverletzungen und möglicherweise eine Rauchgasintoxikation zugezogen haben. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend ins Krankenhaus. Bis auf das betroffene Zimmer blieb die Wohnung bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Zahlreiche Autos beschädigt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer ganzen Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Autos im Nymphaeaweg sucht der Polizeiposten Oberesslingen. Am Sonntag, zwischen elf Uhr und 14 Uhr, wurden dort an neun geparkten Fahrzeugen jeweils die Lackierung an der Fahrerseite durch Unbekannte mutwillig zerkratzt. Die entstandenen Sachschäden dürften sich auf geschätzte 10.000 Euro summieren. Der Polizeiposten Oberesslingen bittet unter der Telefonnummer 0711 / 310576810 um Hinweise. (cw)

Köngen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Ringstraße sind Unbekannte am Sonntagabend eingebrochen. Gegen 18.45 Uhr hebelten die Einbrecher eine Terrassentüre auf und versuchten so ins Gebäude zu gelangen. Offenbar durch die anwesenden und durch die Geräusche aufmerksam gewordenen Hausbewohner gestört, ergriffen Täter die Flucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. (ah)

Oberboihingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntagabend sind noch unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus in der Albstraße eingedrungen. Kurz nach 22 Uhr verständigten Hausbewohner die Polizei, weil jemand unberechtigt im Haus war. Die Täter flüchteten, als sie bemerkten, dass sich Bewohner im Haus befanden und konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Einbrecher sich über eine aufgehebelte Terrassentüre Zutritt ins Haus verschafften, wo sie mehrere Räume durchwühlten, bevor sie mit Diebesgut von bislang noch unbekanntem Wert flüchteten. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Tübingen (TÜ): Wäschetrockner in Flammen aufgegangen

Zum Brand im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses sind die Einsatzkräfte am Sonntagmittag in der Justinus-Kerner-Straße ausgerückt. Gegen 13.15 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil aus einem Kellerraum dichter, schwarzer Rauch aufstieg. Vor Ort stellte sich heraus, dass derzeitigen Ermittlungen zufolge ein Wäschetrockner wohl aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen war, die in der Folge auch eine nebenanstehen Waschmaschine in Brand gesetzt hatten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen. Beide Geräte wurden durch den Brand allerdings vollkommen zerstört. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt-Laufen (ZAK): Eine Verletzte und hoher Schaden

Bei einem Unfall am Sonntagabend in der Tieringer Straße ist eine 24-Jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die junge Frau war gegen 20.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit ihrem VW Golf mit einem dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidiert. Die Verunglückte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sie musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. (ak)

