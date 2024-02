Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Senior in Wohnung überfallen, Verkehrsunfälle, Einbrüche, tödlicher Bahnunfall

Reutlingen (ots)

Senior in Wohnung überfallen (Zeugenaufruf)

Ein 95 Jahre alter Mann ist am frühen Samstagmorgen in seiner Wohnung in der Sonnenstraße von mindestens zwei bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gegen 04.00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung und überwältigten den in seinem Bett liegenden Geschädigten. Mit Raubgut in noch unbekannter Höhe flüchteten sie anschließend unerkannt. Dem leicht verletzten Senior gelang es eine Stunde später Hilfe zu holen und die Polizei zu informieren. Eine sofort nach Kenntniserlangung eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Telefon 07121/942-3333 Zeugen, welche am Samstagvormittag im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Neuffen (ES): Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Person ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 16.05 Uhr ereignet hat. Ein 22-Jähriger bog mit seinem Audi A3 von der Straße In der Boindte auf die Reutlinger Straße ab. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 51-jährige Fahrerin eines Renault Clio, weshalb es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrerin des Clios wurde durch den Unfall verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Filderstadt (ES): Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Freitagabend ist es in der Lessingstraße zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Ein unbekannter Täter hebelte dabei zwischen 16.45 Uhr und 21.20 Uhr ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten Schmuck und Handtaschen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Am Fenster entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Dettingen unter Teck (ES): Schadensträchtiger Auffahrunfall

Vier beschädigte Pkw und ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der B 465 bei Dettingen unter Teck ereignet hat. Ein 63 Jahre alter Lenker eines Mercedes-Benz CLS, ein 57 Jahre alter Smart-Fahrer und ein 25-jähriger Fahrer eines Chevrolet Cruze befuhren in dieser Reihenfolge die Bundesstraße von Dettingen unter Teck kommend in Fahrtrichtung Owen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mussten die drei Beteiligten ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Der 42 Jahre alte Fahrer eines VW Caravelle erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr zunächst auf den stehenden Chevrolet auf. Hierdurch wurde der Chevrolet auf den davorstehenden Smart geschoben, wodurch der Smart nach rechts in das dortige Bankett geriet. Der Chevrolet wurde im weiteren Verlauf noch auf den ursprünglich vor dem Smart stehenden Mercedes aufgeschoben. Sämtliche Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am VW Caravelle entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist an dem beteiligten Chevrolet Cruze entstanden. Jeweils circa 5.000 Euro Sachschaden sind bei dem Smart fortwo und dem Mercedes-Benz CLS entstanden. Lediglich der Mercedes blieb nach der Kollision fahrbereit, die anderen Fahrzeuge wurden durch entsprechende Hilfeleister abgeschleppt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Denkendorf (ES): Fußgänger von PKW erfasst

Am Freitagabend ist es am Kreisverkehr Rechbergstraße/Esslinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Fußgänger überquerte um 18.10 Uhr den Zebrastreifen in der Rechbergstraße. Zeitgleich verließ ein 72-jähriger VW-Fahrer den Kreisverkehr von der Esslinger Straße kommend und kollidierte mit dem Fußgänger, welcher sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden.

Nürtingen (ES): Terrassentür aufgehebelt

In ein Einfamilienhaus im Lindenweg ist am Freitag eingebrochen worden. Wie am Abend entdeckt wurde, hatte sich ein Unbekannter durch das Aufhebeln der Terrassentür zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigen Kenntnisstandstand wurde nichts entwendet. Die Spuren am Tatort wurden durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Esslingen (ES): Person von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Freitagabend gegen 20.00 Uhr am Bahnhof in Esslingen-Zell ereignet. Ein 30-jähriger Mann wurde aus bislang unbekannter Ursache von einem durchfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Der Zugverkehr musste bis etwa 23.30 Uhr eingestellt werden.

Nehren (TÜ): Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten ist es am Freitagabend im Kreuzungsbereich Reutlinger Straße/Nordring gekommen. Gegen 19.10 Uhr befuhr ein Rettungswagen unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn die Reutlinger Straße von Nehren kommend in Richtung Gomaringen. An der Kreuzung zum Nordring verlangsamte er seine Fahrt, um in der Folge nach links abzubiegen. Dies bemerkte der 26 Jahre alte Lenker eines Opel und hielt an, nachdem er zuvor bei Grünlicht vom Nordring in die Reutlinger Straße einfahren wollte. Der 60-jährige Fahrer eines Mitsubishi erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm bremsenden Opel auf. Mit leichten Verletzungen wurde der 60-Jährige anschließend vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des zunächst unklaren Unfallausmaßes war zudem die Feuerwehr an die Einsatzstelle ausgerückt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.000 Euro. Der Mitsubishi des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der am Unfall beteiligte Rettungswagen konnte wenig später seine Einsatzfahrt mit einem Patienten in eine Klinik fortsetzen.

