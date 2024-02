Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Überfall auf Lebensmittelladen; Rauchentwicklung; Trickdieb unterwegs; Flucht vor Polizeikontrolle; Verletzte bei Fasnetsveranstaltung; Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Lebensmittelladen überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Lebensmittelladen in der Münsinger Straße in Bad Urach ist am Donnerstagabend kurz vor Ladenschluss überfallen worden. Ein bislang unbekannter, maskierter Täter betrat kurz vor 20 Uhr das Geschäft und begab sich zu der Kassiererin. Diese bedrohte er verbal und erbeutete Geld unter anderem aus der Kasse. Anschließend rannte der Mann aus dem Laden und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 180 cm groß und schlank. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Steppjacke, eine graue Hose und dunkle Schuhe. Zudem hatte der Räuber eine hellgraue Mütze auf und einen dunklen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch am Abend vor Ort übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. Es werden insbesondere Zeugen gesucht, die am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Münsinger Straße und des Lebensmittelladens gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können. (ms)

Metzingen (RT): Rauch aus Lichtschacht

Aus einem Lichtschacht in der Schönbeinstraße austretender Rauch hat am Donnerstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich im Zuge der Ursachensuche herausstellte, tropfte aus einer undichten Heizung Öl auf eine heiße Oberfläche und verdampfte. Dies führte zu einer entsprechenden Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäudeschaden war ebenso nicht entstanden. (mr)

Metzingen (RT): Trickdieb unterwegs

In der Schönbeinstraße hat am Donnerstagnachmittag ein Trickdieb sein Unwesen getrieben. Gegen 17 Uhr wurde dort eine Fußgängerin von einem Unbekannten angesprochen und gebeten, ihm etwas Kleingeld zu wechseln. Als die Frau dazu ihre Geldbörse hervorholte und im Münzfach nachschaute, verdeckte der Täter mit einem gefalteten Blatt das Scheinfach des Portemonnaies und entwendete daraus einen 50 EUR-Geldschein. Die Fußgängerin bemerkte die Tat jedoch und forderte den Mann zur Rückgabe des Scheins auf. Dem kam der Täter nach und flüchtete anschließend in Richtung Kelternplatz. Der Trickdieb ist circa 45 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hat dunkle, kurze Haare und trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart. Außerdem war er komplett dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Reichenbach (ES): Vor Polizei davongefahren (Zeugenaufruf)

Seinen Führerschein musste ein junger Motorradfahrer am Donnerstagabend abgeben, nachdem er in riskanter Fahrweise vor einer Polizeistreife davongefahren ist. Den Beamten der Esslinger Verkehrspolizei fielen gegen 20.30 Uhr zwei Motorradfahrer mit ihren Supermoto in der Ulmer Straße auf. Im Bereich einer 30er Zone vollführte einer der beiden Biker einen sogenannten Wheelie. Nachdem die beiden Zweiradlenker an der Kreuzung mit der Blumenstraße vor einer roten Ampel anhalten mussten, wollten die Polizisten sie kontrollieren. Daraufhin gaben die Motorradfahrer Gas, fuhren bei Rot los und rasten mit ihren Maschinen mit bis zu 120 km/h vor dem Streifenwagen durch die Ortschaft davon. Anschließend bogen sie in den Ostweg ab und fuhren durch die dortige 30er Zone mit über 100 km/h weiter. Einer der flüchtenden Kradlenker konnte kurz darauf auf einem Firmengelände in der Ulmer Straße gestoppt werden, da er sich vermutlich einen Platten an seiner Maschine gefahren hatte. Die Fahrerlaubnis des 21 Jahre alten Fahrers wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu seinem Begleiter dauern an. Unter Telefon 0711/3990-420 werden Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise der Motorradfahrer gefährdet wurden oder Angaben zu dem Gesuchten machen können, gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden. (ms)

Nürtingen (ES): Mit Pfefferspray gesprüht (Zeugenaufruf)

Mehrere Personen sind am Donnerstagabend bei einer Fasnetsveranstaltung auf dem Nürtinger Marktplatz verletzt worden. Ein bislang unbekannter Täter versprühte gegen 20.10 Uhr Tierabwehrspray unter den Besuchern des sogenannten Rathaussturms. Im Anschluss klagten etwa zehn Personen über Reizhusten sowie tränende Augen und mussten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 weitere Geschädigte sowie Zeugen der Tat, sich zu melden. (ms)

Wolfschlugen (ES): Einbrecher von Hausbesitzer überrascht

Mit einem Großaufgebot an Streifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber ist am Donnerstagabend in Wolfschlugen nach einem flüchtenden Einbrecher gesucht worden. Ein bislang unbekannter Täter war gewaltsam über eine sich auf der Gebäuderückseite befindliche Terrassentür ins Innere des Wohnhauses in der Goethestraße eingedrungen. Beim Durchwühlen der Räume nach Wertsachen wurde der Einbrecher kurz nach 19 Uhr vom heimkehrenden Besitzer des Hauses überrascht. Dem Unbekannten gelang es, unerkannt aus dem Gebäude zu flüchten. Ersten Erkenntnissen nach hatte er Schmuck und eine Spiegelreflexkamera samt Zubehör erbeutet. Der Schaden an der aufgehebelten Terrassentür wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Nürtingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine medizinische Ursache hat ersten Erkenntnissen nach zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Zell geführt. Ein 69-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit einem Nissan Micra auf der Hauptstraße unterwegs. Hierbei kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Zaun sowie mehrere Hecken und blieb an einem Hochbeet stehen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Fahrer und brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen. (ms)

Denkendorf (ES): Frontalkollision mit Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagnachmittag auf der L 1200 gekommen. Gegen 17.40 Uhr war ein 28 Jahre alter Ford-Lenker auf der Landesstraße von Denkendorf herkommend in Richtung Köngen unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund von Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur, worauf der Ford frontal mit dem entgegenkommenden Fiat einer 48-Jährigen zusammenstieß. Bei der Kollision verletzten sich beiden Personen augenscheinlich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf etwa 26.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn musste die L 1200 bis circa 21.45 Uhr voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Reichenbach (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf etwa 80.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 38-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der L 1201 verursacht hat. Der Mann war gegen 1.40 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Abfahrt Reichenbach von der B 10 in Richtung Göppingen herkommend unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in das dortige Brückengeländer krachte. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrer miteinander kollidiert

Schwer verletzt wurde in 31-jähriger Radfahrer, der am Donnerstagabend auf dem auf dem Radweg der Reutlinger Straße unterhalb der Brücke der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Radler war dort gegen 18.20 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Reutlingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve fuhr er aus noch ungeklärter Ursache nicht möglichst weit rechts, sondern soweit in der Mitte, dass es zur Kollision mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden, 64 Jahre alten Pedelec-Fahrerin kam. Während die Frau unverletzt blieb, wurde der 31-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 400 Euro geschätzt. (cw)

Winterlingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der L449 erlitten. Der Mann war gegen zwei Uhr mit seinem Renault Kangoo auf der Landesstraße von Bitz herkommend in Richtung Winterlingen unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes kam er dabei aus noch ungeklärter Ursache mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Der Renault überschlug sich in der Folge und kam auf einer Wiese auf den Rädern zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. (rd)

