POL-RT: Einbrechern gezielt Paroli bieten: Das Polizeipräsidium Reutlingen informiert auf der Messe BAUPLUS in Albstadt

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK):

Auf der Bau- und Einrichtungsmesse "BAUPLUS Albstadt" in der Zollern-Alb-Halle in Albstadt-Tailfingen, Untere Bachstr. 135, informiert das Polizeipräsidium Reutlingen am Samstag, 17.02.2024, von 10.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, 18.02.2024, von 11.00 bis 18.00 Uhr, interessierte Besucherinnen und Besucher zu den Themen Einbruchsschutz und Telefonbetrug.

Die Fachberater des Referats Prävention geben wertvolle Tipps und erläutern ausführlich und anhand von Exponaten, worauf es bei einem wirkungsvollen Einbruchsschutz ankommt. Außerdem finden an beiden Tagen Vorträge der Polizei zum Thema Einbruchschutz statt.

Darüber hinaus können kostenlose Beratungstermine für Wohn- oder Gewerbeobjekte vor Ort, telefonisch unter 07121/942-1202 oder per Email: reutlingen.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz gibt es im Internet unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

