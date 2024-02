Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung am Busbahnhof, Unfälle mit Verletzten, Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Freitagmittag in der Straße Beim Tiergarten. Gegen 13.15 Uhr war es dort im Bereich des Busbahnhofs zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24 und 41 Jahre alten Männern gekommen, in die sich zwei weitere, noch Unbekannte einmischten und dabei auch Pfefferspray eingesetzt haben sollen. Der 41-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein 24-jähriger Kontrahent konnte vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den beiden noch flüchtigen Unbekannten verlief bislang erfolglos. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu den beiden Flüchtigen nach. (cw)

Bad Urach (RT): Fußgänger von Pkw erfasst

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Bismarckstraße erlitten. Eine 35-Jährige war gegen acht Uhr mit ihrem Audi auf der Bismarckstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Auf dem Fußgängerüberweg im Bereich der Einmündung kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem 72 Jahre alten Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der Senior stürzte über die Motorhaube des Pkw zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (rd)

Bad Urach (RT): Unfall an Fußgängerüberweg

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in der Stuttgarter Straße am Freitagmorgen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 28-Jährige befuhr kurz vor 6.30 Uhr mit ihrem Mercedes die Stuttgarter Straße. Kurz vor einem Fußgängerüberweg im Bereich der Klinik erkannte sie zu spät, dass ein vorausfahrender, 47 Jahre alter Opel-Lenker aufgrund einer Fußgängerin, die den Überweg benutzte, bremsen musste. Bei dem anschließenden Zusammenstoß der beiden Pkw wurde der Opel nach vorne geschoben und erfasste die Fußgängerin. Sowohl die 57 Jahre alte Fußgängerin als auch der Opel-Fahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schule eingebrochen

In ein Schulgebäude in der Anemonenstraße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 22 Uhr und 6.30 Uhr beschädigte der Unbekannte ein Fenster und gelangte so ins Lehrerzimmer. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Zum Sachschaden und möglichem Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Verkehrsbehinderungen und Stromausfall nach Verkehrsunfall

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Freitagmorgen auf der B 27, im Bereich der Kreuzung zur Schweickhardtstraße ereignet hat. Ein 59-Jähriger war gegen 8.50 Uhr mit seinem Lkw MAN mit Anhänger auf der Bundesstraße aus Richtung Hechingen unterwegs, als er aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein tonnenschweres Fahrzeug verlor und im Bereich der Kreuzung Schweickhardtraße über die bauliche Trennung der beiden Fahrspuren der B 27 auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur seitlich versetzten Frontalkollision mit dem VW Bus einer 54-Jährigen, die auf der Rechtsabbiegespur der Bundesstraße stadteinwärts fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Bus gegen einen Stromverteilerkasten gedrückt und nach hinten auf einen massiven Straßenschildmasten geschleudert. Der Stromverteilerkasten wurde dabei so beschädigt, dass in einem nebenanliegenden Lebensmittelmarkt der Strom ausfiel und dieser geschlossen werden musste. Der Lkw-Fahrer und die Fahrerin des VW Bus wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht, die sie beide zwischenzeitlich aber bereits wieder verlassen konnten. Für die Dauer der Rettungs- und der aufwändigen Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in Richtung Rottweil bis kurz nach 14 Uhr gesperrt werden. Die entstandenen Sachschäden an den beiden Fahrzeugen und den baulichen Einrichtungen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 55.000 Euro beziffern. Ob durch den Stromausfall weitere Schäden entstanden sind, ist derzeit noch nicht bekannt. (cw)

Albstadt (ZAK): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Ein 41-Jähriger hat am Freitagmorgen auf der L449 einen Audi übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Der Mann war gegen 7.40 Uhr mit seinem Ford auf der Landesstraße von Neuweiler herkommend in Richtung Bitz unterwegs. An der Einmündung zur K7102 wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der L449 entgegenkommenden Audi einer 51-Jährigen. Diese wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten mit einem geschätzten Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro abgeschleppt werden. (rd)

