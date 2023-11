Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall am Kreisverkehr Aesculap-Platz - 8000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 8000 Euro ist es am Sonntag, gegen 17.40 Uhr, am Kreisverkehr Aesculap-Platz gekommen. Ein 36-Jähriger fuhr mit einem VW Up von der Möhringer Straße in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Golf, dessen 54-jähriger Fahrer bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell