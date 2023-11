Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Bargen, Schopflocher Hof, Lkr. Konstanz) Wohnmobil in Brand geraten

Engen-Bargen, Schopflocher Hof, Lkr. Konstanz (ots)

Während einer Probefahrt auf einem parallel zur Autobahn A81 verlaufenden Verbindungsweg im Bereich Schopflocher Hof bei Bargen ist am frühen Samstagabend, kurz vor 17.30 Uhr, ein schon älteres Wohnmobil in Brand geraten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es zunächst im Motorraum zu einer Rauchentwicklung und schließlich zum Brand. Eine mit einem mitgeführten Feuerlöscher versuchte Brandbekämpfung durch den 73-jährigen Fahrzeugbesitzer führte nicht zum Erfolg, sodass es schließlich zum Vollbrand des Wohnmobils kam. Die nach der Verständigung mit sechs Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr Engen löschte das brennende Fahrzeug, konnte aber nicht mehr verhindern, dass an diesem Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand. Das ausgebrannte Wohnmobil blieb bis zum Abschleppen durch den Fahrzeugbesitzer am Montag auf dem Verbindungsweg stehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell