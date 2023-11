Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B 33, Lkr. Konstanz) Unfall fordert 7000 Euro Schaden

Allensbach, B 33, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Sonntagnachmittag an der Einmündung der Konstanzer Straße auf die Bundesstraße 33 passiert ist. Gegen 13.20 Uhr wollte ein 71-jähriger Mann mit einem Toyota Lexus von der Konstanzer Straße im Bereich der vorübergehenden Anschlussstelle auf die B 33 in Richtung Konstanz fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Mercedes der B-Klasse, dessen 80-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten B 33 in Richtung Konstanz fuhr. Die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell