Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tödlicher Verkehrsunfall

Plastau (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Abend des gestrigen Montags auf der Kreisstraße 22 bei Plastau. Ein 27-Jähriger fuhr mit einem Volkswagen Golf auf der Kreisstraße von Plastau in Richtung Schneflingen. Mit im Fahrzeug saß ein 33-Jähriger als Beifahrer. Den bisherigen Ermittlungen nach, kam der Golf gegen 17:45 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen tödlich verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache nahm die Polizei noch am Unfallort auf. Dabei ergaben sich zunächst Hinweise auf einen möglichen dritten Insassen, was eine Absuche des Umfelds des Unfallorts zur Folge hatte. In diese Suche waren unter anderem ein Polizeihubschrauber und zwei Diensthundeführer eingebunden. Die Absuche führte nicht zum Auffinden eines weiteren Insassen.

Im Einsatz waren neben mehreren Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn auch die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell