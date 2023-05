Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tätlicher Angriff auf einen Zeugen und Polizisten - 33-Jähriger in Untersuchungshaft.

Mannheim (ots)

Nach einer vorangegangenen Sachbeschädigung an einem Pkw am 15.05.2023, erkannte am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, ein Zeuge den 33-jährigen Tatverdächtigen in einem Supermarkt des innerstädtischen Quadrats D 3 wieder und konfrontierte den Mann mit dem Sachverhalt. Daraufhin griff der 33-Jährige den Zeugen an und verletzte diesen mit Schlägen und Bissen. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten/-beamtinnen sollten dem 33-Jährigen dann Handschließen angelegt werden. Hierbei zeigte sich der 33-Jährige weiterhin zunehmend aggressiv und setzte sich mit Tritten und Kopfstößen in Richtung der Beamten/Beamtinnen zur Wehr. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde dem 33-Jährigen, im Rahmen der Haftvorführung vor dem Amtsgericht Mannheim am 17.05.2023, der Haftbefehl eröffnet. Der 33-Jährige wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell