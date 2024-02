Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, körperliche Auseinandersetzungen, Polizeibeamte angegriffen, Exhibitionist, Unfall bei Waldarbeiten, Brand

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Auseinandersetzung unter jungen Männern

Ein 32-Jähriger ist am Samstagabend von einem Jugendlichen angegangen worden. Der Mann war um 22.50 Uhr auf dem Festplatz in Großengstingen bei einer Faschingsveranstaltung, als er mit einem 17-Jährigen in Streit geriet. Der Jugendliche schlug dem Mann ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Beide Kontrahenten standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Vorfall konnte von einer vor Ort anwesenden Polizeistreife beobachtet und der Fluchtversuch des Jugendlichen vereitelt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an eine volljährige Obhutsperson übergeben.

Kirchheim unter Teck (ES): In Einfamilienhaus eingedrungen

Im Zeitraum von Mittwoch auf Samstag ist ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Stellegärten in Kirchheim unter Teck eingedrungen. Der Täter schlug eine Verstrebung eines Gitters weg und verschaffte sich dann über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchte er die Räumlichkeiten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Experten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuhausen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag zwischen 16.55 Uhr und 21.05 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Frankenstraße eingebrochen worden. Der unbekannte Täter hebelte die Terrassentür auf, durchwühlte Schränke in mehreren Zimmern und entwendete Schmuck. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Jugendeinrichtung

Eine Jugendeinrichtung in der Goldäckerstraße in Echterdingen ist von Freitag auf Samstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der unbekannte Täter verschaffte sich zwischen 18.00 Uhr und 10.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt und den Büroräumlichkeiten. Bei der Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld in Höhe von etwa 40 Euro. Ob der Täter die Jugendeinrichtung mit weiterem Diebesgut verließ, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Spuren am Tatort wurden durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.

Ostfildern (ES): Brand mutmaßlich durch tierischen Mitbewohner verursacht

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Samstagmorgen in der Hauptstraße in Kemnat gekommen. Gegen 08.30 Uhr brannten Gegenstände auf einem Herd sowie der Dunstabzug in der Küche einer Wohnung. Den Angaben der Wohnungsbesitzer zufolge wurde der Herd möglicherweise zuvor durch deren Katze eingeschaltet. Das Feuer konnte durch die Bewohner mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften anrückte, musste lediglich Nachlöscharbeiten durchführen und die Wohnung belüften. Der Rettungsdienst rückte vorsorglich ebenfalls mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aus. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Der entstandene Sachschaden an der Wohnung, welche weiterhin bewohnbar bleibt, beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Wernau (ES): Bei Schlägerei verletzt

Bei einer Fasnetsveranstaltung ist es am Samstagabend in der Panoramastraße zu einer Schlägerei zwischen mindestens fünf Personen gekommen. Der Polizei wurde gegen 17.30 Uhr mitgeteilt, dass zwei Männer im Alter von 27 und 26 Jahren durch Faustschläge im Gesicht verletzt wurden, beide standen unter Alkoholeinwirkung. Beim Transport ins Krankenhaus durch den Rettungsdienst verhielt sich der ältere der beiden äußerst aggressiv, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Während des Transports zur medizinischen Versorgung kam es zu nicht zitierfähigen Beleidigungen gegenüber dem Personal des Rettungsdienstes und der Polizei. Eine Fahndung nach den drei bislang unbekannten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Wernau (ES): Körperverletzung

Am Samstagabend ist ein 59-Jähriger in der Nähe einer Gaststätte in der Kirchheimer Straße von bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten worden. Ersten Ermittlungen zufolge traf der später Verletzte gegen 21.30 Uhr auf einem Fußweg auf eine vierköpfige Personengruppe. Einer davon schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, ein weiterer Mann aus der Gruppe traktierte ihn mit Tritten, sodass er zu Boden ging. Anschließend konnten die Tatverdächtigen unerkannt flüchten. Der 59-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dettingen unter Teck (ES): Folgenschwerer Unfall bei Waldarbeiten

Schwer verletzt wurde ein 64-Jähriger im Rahmen von Baumfällarbeiten am Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, in einem Waldstück im Tiefenbachtal. Der Geschädigte, welcher zusammen mit einem 19-Jährigen mit privaten Waldarbeiten zugange war, durchtrennte einen knapp 40 Zentimeter dicken Stamm, welcher sich dann zunächst in anderen Bäumen verfangen hat. Das endgültige Umstürzen des Baumes wurde vom Geschädigten zu spät erkannt und dieser dann vom Stamm erfasst. Der Mann, welcher keine geeignete Schutzausrüstung trug, musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden.

Wolfschlugen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Diebesgut von noch unbekanntem Wert wurde im Zeitraum von Donnerstag bis Samstagfrüh aus einem leerstehenden Einfamilienhaus in einem Wohngebiet am Ortsrand von Wolfschlugen entwendet. Unerkannte Täter verschafften sich Zutritt über eine Glastür an der Terrasse des Gebäudes. Diese ging beim Aufhebeln zu Bruch. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Rottenburg (TÜ): Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 35-Jähriger entgegen, nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag Polizeibeamte angegriffen hat. Gegen 23.15 Uhr wurden mehrere Streifenbesatzungen zu einer Schlägerei in die Bahnhofstraße entsandt. Im Rahmen der Personalienfeststellung wurde ein 32-jähriger Polizeibeamter vom 35-jährigen Beschuldigten angegriffen und zu Boden gebracht. Nachdem der Beschuldigte auch in Richtung der Dienstwaffe des Polizisten gegriffen hatte, mussten weitere Beamte einschreiten. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizisten wurden im weiteren Verlauf mit nicht zitierfähigen Worten beleidigt.

Tübingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung in Lebensmittelgeschäft

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft am Europaplatz gekommen. Ein 35-Jähriger und ein 31-Jähriger gerieten an der Kasse in einen zunächst verbalen Streit, welcher dann im weiteren Verlauf mit Faustschlägen ausgetragen wurde. Beide Beteiligten sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Albstadt (ZAK): In Öffentlichkeit entblößt

Wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen 46-Jährigen. Dieser soll am Samstagabend kurz nach 19.30 Uhr in der Lederstraße im Stadtteil Ebingen sein Geschlechtsteil entblößt und in alkoholisiertem Zustand gegen ein Fahrzeug und eine Haustür getreten haben. Der Tatverdächtige wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort angetroffen und in Gewahrsam genommen. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell