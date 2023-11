Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231124 - 2124 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizei ahndet Verkehrsverstöße

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte der Direktion Verkehrssicherheit haben zusammen mit Zivilbeamten gestern Nachmittag (23. November 2023) im Bahnhofsviertel Verkehrskontrollen unter Berücksichtigung des integrativen Ansatzes durchgeführt sowie eine Vielzahl an präventiven Bürgergespräche geführt.

Während der polizeilichen Verkehrsmaßnahmen sensibilisierten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten die angetroffenen Bürgerinnen und Bürger über den sachgerechten Umgang mit "E-Scootern", die aufgrund des unsachgemäßen Nutzung bzw. durch das unbedachtsame Abstellen immer wieder für Gefahrenmomente im Frankfurter Straßenverkehr und auf Gehwegen und Plätzen sorgen.

Im Bereich des Francois-Mitterand-Platz / Ecke Mainzer Landstraße sowie am Wiesenhüttenplatz / Ecke Gutleutstraße kam es in der Folge auch zu mehreren Personen- und Fahrzeugkontrollen sowie zahlreichen Ahndungen von Verkehrsverstößen.

So kontrollierten die eingesetzten Polizeibeamten von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr rund 40 Fahrzeuge sowie 30 Personen. Insgesamt stellten sie in dieser Zeit 120 Parkverstöße fest, was für vier falsch geparkte Pkw und vier E-Scooter eine direkte Umsetzung zur Folge hatte. Die Gefahrenquellen konnten durch das sofortige Handeln der Beamten unverzüglich beseitigt werden. Überdies waren drei kontrollierte Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt, einer missachtete außerdem das Rotlicht einer Ampel.

Die Frankfurter Polizei wird ihre Verkehrsmaßnahmen, vor allem zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer, fortsetzen, um die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu erhöhen.

