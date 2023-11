Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231124 - 2122 Frankfurt - Bornheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmitttag ereignete sich in der Saalburgallee ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt.

Gegen 16:30 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines Lkw die Saalburgallee auf dem rechten von zwei Fahrstreifen aus Richtung "Bornheim Mitte" kommend in Richtung "Ratsweg". Im Bereich "Saalburgallee / Am Buchwald" hielt er an einer roten Ampel an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 46-Jährige wieder los, als die Ampel für ihn auf grün umsprang. Eine 80-jährige Fußgängerin trat zu diesem Zeitpunkt im Bereich der dortigen Fußgängerfurt trotz roter Ampel auf die Fahrbahn und wurde dabei vom LKW erfasst. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20:30 Uhr. Zur abschließenden Feststellung der Unfallursache und Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell