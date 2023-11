POL-F: 231124 - 2123 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Schwerer Unfall

Frankfurt (ots) - (hol) Gestern Nachmitttag ereignete sich in der Saalburgallee ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt. Gegen 16:30 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines Lkw die Saalburgallee auf dem rechten von zwei Fahrstreifen aus Richtung "Bornheim Mitte" kommend in Richtung "Ratsweg". Im Bereich "Saalburgallee / Am Buchwald" hielt ...

