POL-RT: Exhibitionist gesucht; In Schule und Sporthalle eingebrochen; Betrunken und Widerstand geleistet; Verkehrsunfall

Neckartenzlingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern fahndet der Polizeiposten Neckartenzlingen nach einem etwa 25 Jahre alten Mann, der sich am Montagnachmittag vor zwei 13 Jahre alten Mädchen entblößt haben soll. Die beiden Kinder hatten sich gegen 15.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Karlstraße aufgehalten, als sie bemerkten, wie ihnen der Unbekannte durch die Gänge folgte. Als sie weiterliefen, soll sich der Unbekannte plötzlich neben sie gestellt und vor ihnen sein Glied gezeigt haben. Die Mädchen liefen daraufhin weg und wandten sich an eine Verkäuferin, während der Unbekannte flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Mann soll etwa 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte kurze, dunkelbraune Haare, dunkle Augen, eine helle Hautfarbe und trug einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jogginghose und einem grauen Pullover. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neckartenzlingen, Telefon 07127/97553-0. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schule eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Schulgebäude in der Bahnhofstraße ist zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, eingebrochen worden. Zeugen bemerkten am Mittwochmorgen auf dem Schulhof zwei Männer, die in Richtung Stadtpark davonrannten. Als sie anschließend eine aufgebrochene Tür am Schulgebäude entdeckten, alarmierten sie die Polizei. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten auch im Inneren eine Tür zum Lehrerzimmer aufgebrochen und daraus einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Die beiden unbekannten Männer werden als etwa 18 bis 22 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und ebenfalls dunkle Wollmützen getragen haben. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben oder Hinweise zu den gesuchten Männern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/ 90377-0 beim Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen zu melden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schwimm- und Sporthalle eingebrochen

In die Schwimm- und Sporthalle in der Leinfelder Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und acht Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zur Schwimmhalle und nachfolgend zur Sporthalle. Auf seiner Suche nach Wertvollem brach er weitere Türen auf und stieß nachfolgend auf eine Spendenkasse die er ausplünderte. Da in der Halle nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit einem geringfügigen Bargeldbetrag begnügen, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Zum hinterlassenen Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Schömberg (ZAK): Betrunken gefahren und Widerstand geleistet

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 39-Jähriger entgegen, der am Dienstagabend zunächst betrunken mit seinem Fahrzeug unterwegs war, nachfolgend mehrere Polizeibeamte und Klinikpersonal beleidigte, eine Polizeibeamtin verletzte sowie in Gewahrsamszellen randalierte. Gegen 20.25 Uhr war der Polizei ein offenbar betrunkener Autofahrer gemeldet worden, der mit seinem 3er BMW in auffälliger Fahrweise auf den Marktplatz gefahren war. Dort hatte er nach Angaben mehrerer Zeugen fast geparkte Fahrzeuge gerammt und war dann in eine Gaststätte gegangen. Vor Ort trafen die Beamten auf den erkennbar alkoholisierten 39-Jährigen, der gegenüber den eingesetzten Polizeikräften zunehmend aggressiver wurde und gefesselt werden musste. Insbesondere gegen die notwendige Blutentnahme im Krankenhaus sträubte er sich in der Folge heftig und belegte nicht nur die Polizeibeamten, sondern auch das Klinikpersonal mit nicht zitierfähigen Beleidigungen. Während seines Widerstands bespuckte er unter anderem Polizeibeamte und fügte einer Polizeibeamtin eine blutende Bissverletzung zu. Sie konnte ihren Dienst nach ärztlicher Behandlung vor Ort fortsetzen. Der 39-Jährige wurde nachfolgend zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht. Dort randalierte und verunreinigte er zwei Gewahrsamszellen so, dass dort Sachschäden entstanden und er letztendlich auf ein benachbartes Polizeirevier verlegt werden musste. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er wird nun nicht nur bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, sondern auch für von ihm angerichteten Sachschäden zur Rechenschaft gezogen werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Von der Straße abgekommen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Pfeffinger Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine Seniorin war gegen 8.50 Uhr mit einem Kia auf der Straße aufwärts in Richtung Jahnstraße unterwegs. Dabei kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Heck eines parkenden Citroen. Anschließend kollidierte der Wagen frontal mit einer Mauer. Beide Senioren im Kia wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 22.000 Euro. (rd)

