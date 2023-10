Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Fahrrad und Gitterbox in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.10.2023, 2.00 Uhr brannten eine Gitterbox mit Metallstangen und ein Fahrrad auf einer Baustelle im Bereich Nordring/Distelweg in Ostbevern. Kräfte der Feuer löschten das Feuer. Vermutlich wurden die beschädigten Gegenstände absichtlich in Brand gesetzt. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

