POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Schmuck bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Freitag, 13.10.2023 zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Heesterstraße in Drensteinfurt ein. Offensichtlich wurde nichts gestohlen. Am Tag vorher (12.10.2023, 16.15 Uhr - 20.45 Uhr) gab es schon einen Einbruchsversuch in das Gebäude. Wer hat dort am Donnerstag und insbesondere am Freitag verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem ...

