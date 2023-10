POL-WAF: Beckum. Verfolgungsfahrt endet in Ennigerloh

Polizei Warendorf

Am Samstag, 14.10.2023, gegen 21.00 Uhr, verursachte ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Münster einen Verkehrsunfall in Beckum an der Nordstraße. Er prallte mit seinem VW Tiguan in die Fensterscheibe einer Gaststätte, Unbeteiligte wurden nicht verletzt.

Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle in Richtung Beckum-Roland. Mit im PKW befand sich eine zweite, bislang unbekannte männliche Person. Zeugen informierten die Polizei, die den PKW noch im Stadtgebiet von Beckum feststellen konnten. Trotz Anhaltezeichen setzte der 34-Jährige seine Fahrt von Beckum über Beckum-Roland nach Neubeckum fort. In Neubeckum fuhr er auf den Parkplatz einer Moschee an der Kaiser-Wilhelm-Straße, hierbei beschädigte er ein Zufahrtstor und einen Streifenwagen leicht. Der 34-Jährige reagierte weiter nicht auf Anhaltezeichen der Polizei und setzte er seine Fahrt Richtung Ennigerloh fort. Für eine kurze Zeit bestand kein Sichtkontakt mehr zu dem Tiguan, in dieser Zeit muss der Beifahrer den PKW verlassen haben.

Am Ortsausgang von Neubeckum wurde der Flüchtige wieder in Richtung Ennigerloh fahrend angetroffen, er missachtete weiter die Anhaltezeichen. Im Elsaweg wurde der PKW von Streifenwagen der Wache Beckum und Ahlen gestoppt, dabei kollidierte er mit einem weiteren Streifenwagen.

Der 34-jährige Münsteraner sowie ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Der Flüchtige stand augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

