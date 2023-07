POL-MG: Pkw-Brand in Schrievers

Mönchengladbach (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstag, 22. Juli 2023, gegen 22.15 Uhr am sogenannten "Tellmannplatz" an der Mühlenstraße in Mönchengladbach-Rheydt einen 32-Jährigen Mann in eine Schaufensterscheibe des dortigen Parkhauses geschubst. Dabei ging die Scheibe zu Bruch. Das Opfer zog sich blutende Verletzungen zu. Polizei und ...

