Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall in Reutlingen, Fahrzeuge beschädigt in Kirchheim

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer ist es am Dienstagmorgen in Betzingen gekommen. Gegen 5.40 Uhr bog ein 46 Jahre alter Toyota-Lenker von der Hoffmannstraße nach links in die Steinachstraße ab und touchierte hierbei einen aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigten, 61-jährigen Radler. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. (mr)

Kirchheim (ES): Mehrere Autos zerkratzt (Zeugenaufruf)

Mehrere Autos in der Bleichestraße sowie in der Silcherstraße sind am Samstagvormittag mutmaßlich von einer Frau zerkratzt worden. Zeugen beobachteten die 48-jährige Tatverdächtige gegen neun Uhr wie sie einen geparkten Ford mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzte und im Anschluss in Richtung Stadtmitte weiterlief. Wie bislang bekannt, wurden elf Autos beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet sowohl Zeugen als auch weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell