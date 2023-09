Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Reifen an zwei PKW zerstochen

Derschen (ots)

Am 31.08.2023 stellte ein Bewohner der Daadener Straße in Derschen fest, dass an zwei seiner PKW mehrere Reifen zerstochen wurden. Als Tatzeitraum kann die Nacht von 30.08., 20:15 Uhr auf den 31.08.2023, ca. 07:15 Uhr angenommen werden. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

