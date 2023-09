POL-PDNR: Cannabispflanzen sichergestellt

Vettelschoß (ots) - Am Donnerstagmorgen meldete sich eine Hundebesitzerin aus Vettelschoß und teilte der Polizeiinspektion Linz mit, ihr Hund habe beim Spaziergang eine Fleischwurst mit Giftköder gefressen. Nachdem der Hund Verhaltensänderungen gezeigt hätte, musste er von einem Tierarzt behandelt werden und konnte so gerettet werden. Die Fleischwurst wurde in der Straße Zur Heide am Zugang zu einem Feldweg ausgelegt. Nach Eingang der Meldung überprüften Beamte der ...

