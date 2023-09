Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Blumengeschäft

Puderbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein bisher unbekannter Täter im Zeitraum von 04:18 Uhr bis 04:30 Uhr in ein Blumengeschäft in der Mittelstraße in Puderbach eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über die Vordertür gewaltsam Zugang zum Geschäftsraum und durchsuchte deliktstypisch die Räumlichkeiten. Er verließ den Tatort ohne Beute. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

