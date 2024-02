Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrunkene Pkw-Lenkerin; Verkehrsunfälle; Gefahrgut ausgetreten; Verstorbene Person aufgefunden; Brand; Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße; Einbruch; Vor Polizei davongefahren

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Betrunkene Pkw-Lenkerin

Eine erheblich betrunkene Pkw-Lenkerin musste am Donnerstagnachmittag ihren Führerschein abgeben. Der Ford der 48 Jahre alten Frau fiel einer aufmerksamen Zeugin aufgrund der unsicheren Fahrweise zwischen Münsingen und Sirchingen auf. Das Fahrzeug konnte von einer Polizeistreife am Ortsende von Sirchingen in einer Seitenstraße angetroffen werden. Bei einer Kontrolle der Fahrerin stellte sich heraus, dass sie zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme wurde ihre Fahrerlaubnis beschlagnahmt. (ms)

Dettingen (RT): Unfall auf der B 28

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstag im Feierabendverkehr nach einem Verkehrsunfall auf der B 28 im Dettinger Tal gekommen. Ein 80-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit einem 2er BMW auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Uracher Straße kam der Senior mit seinem Wagen aus bislang unegklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen. Hierbei streifte er den vorausfahrenden 5er BMW eines 29 Jahre alten Mannes. Im Anschluss lenkte der Unfallverursacher nach links, überfuhr den Gegenfahrstreifen und prallte frontal in die Leitplanke. Die beiden Pkw-Lenker blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Eine Beifahrerin im Wagen des 29-Jährigen wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug des 80-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des BMW musste die B 28 bis 18.30 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Esslingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung Ruländer-/ Cannstatter Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 31-Jährige war kurz nach 20 Uhr mit ihrem Subaru von der Ruländerstraße aus nach links in die Cannstatter Straße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeugheck des Subaru und der Front des BMW einer 19-Jährigen, die die Cannstatter Straße befuhr. Beide Autofahrerinnen sowie eine 20 Jahre alte Mitfahrerin im BMW wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Frauen aus dem BMW wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 29.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. (rd)

Esslingen (ES): Gefahrgut ausgetreten

Mehrere hundert Liter Chlorwasserstoff sind am frühen Freitagmorgen aus einem Spezialbehälter in der Halle einer Firma in der Zeppelinstraße ausgetreten. Ein 41 Jahre alter Mann war dort bei Arbeiten mit seinem Gabelstapler unterwegs, als sein Stapler wohl aufgrund eines technischen Defektes ausging und nicht mehr lenkbar war. Infolgedessen prallte das Fahrzeug mit der Gabel gegen einen IBC Container und beschädigten ihn so, dass die Chemikalie auslief. Spezialisten der Feuerwehr, die mit 19 Fahrzeugen und knapp 70 Feuerwehrleuten im Einsatz war, beseitigten den ausgetretenen Gefahrstoff. Verletzt wurde niemand. Eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung konnte ausgeschlossen werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Verstorbene Person aufgefunden (Zeugenaufruf)

Ein 35 Jahre alten Mann ist am frühen Freitagmorgen im Bereich der Einmündung Birkenstraße / Katharinenstraße tot aufgefunden worden. Gegen 1.30 Uhr war die Polizei von einem Passanten alarmiert worden, der den Mann, der einen Helm trug, auf seinem Pedelec liegend vorfand. Ein nur wenige Minuten nach der Alarmierung eingetroffener Notarzt konnte nur noch den Tod des Radlers feststellen. Derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, dürfte der Mann wohl schon mehrere Stunden dort gelegen haben. Anhaltspunkte, die auf einen vorangegangenen Verkehrsunfall, sonstige Beteiligung Dritter oder Spuren, die auf einen Sturz mit dem Fahrrad hindeuten könnten, konnten bislang nicht gefunden werden. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen, die im genannten Bereich Wahrnehmungen gemacht haben oder den Radler, der möglicherweise zuvor in Richtung Bonlanden unterwegs gewesen sein könnte, gesehen haben. Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (cw)

Kirchheim (ES): Zeugen zu Unfall in Ötlingen gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/501-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen in Ötlingen ereignet hat. Ein 32-Jähriger war kurz nach 8.30 Uhr mit einem Toyota Yaris auf der Hegelstraße unterwegs und musste an der Einmündung in die Stuttgarter Straße als erstes Fahrzeug vor der roten Ampel anhalten. Als er nach links in Richtung Wendlingen abbiegen wollte, wurde er von einem 58 Jahre alten Renault-Lenker überholt. Beim Einscheren kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher im Anschluss mit seinem Twingo davon. Der Toyotafahrer folgte ihm, bis eine Polizeistreife den 58-Jährigen in einer Seitenstraße stoppen konnte. (ms)

Kirchheim (ES): Radler schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 58 Jahre alter Radler am Donnerstagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen sieben Uhr auf seinem E-Bike auf einem abschüssigen Feldweg in der Verlängerung der Wellinger Straße in Richtung Hochdorf unterwegs, als plötzlich ein Rudel Rehe den Weg kreuzte. Eines der Rehe prallte mit dem Radler, der einen Helm getragen hatte, zusammen, sodass dieser stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen nachfolgend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Ob das Tier, das nachfolgend weiterrannte bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist nicht bekannt. (cw)

Starzach-Bierlingen (TÜ): Holzfassade in Brand geraten

Zum Brand einer Holzfassade an einem Rohbau im Toskanaweg sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 23.25 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es aus bislang ungeklärter Ursache im oberen Bereich der Holzfassade eines zweistöckigen Anbaus zu einem Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen. Nicht mehr zu verhindern war allerdings, dass Teile des Anbaus erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Da das Ausmaß des Brandes zunächst noch unklar war, war der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und zehn Sanitätern angerückt. Verletzt wurde aber niemand. (cw)

Rottenburg-Dettingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit könnte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung L385 / L389 bei Dettingen ereignet hat. Gegen 21.10 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem 1er BMW die L385 von Dettingen herkommend, als sie im Bereich der Einmündung wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Nach der Kollision mit einem Leitpfosten kam ihr Wagen anschließend im Straßengraben zum Stehen. Die 26-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Wagen wurde nachfolgend abgeschleppt. (fs)

Tübingen (TÜ): Etliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Beamte des Polizeireviers Tübingen haben am Donnerstag, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 19.30 Uhr, Verkehrskontrollen in der Bahnhofstraße in Kilchberg durchgeführt und dabei 20 Verstöße festgestellt. 16 Verkehrsteilnehmer wurden von den Polizisten angehalten, da sie bei erlaubten 50 km/h erheblich zu schnell unterwegs waren. Es wurden neun Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich von 16 - 20 km/h festgestellt, vier Fahrer waren 21 - 25 km/h zu schnell unterwegs und drei wurden mit 26 - 30 km/h zu viel gemessen. Ein Pkw-Lenker hatte zu tief ins Glas geschaut und muss mit einem Fahrverbot rechnen, da er mit mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Ein Fahrer wurde zur Anzeige gebracht, da er verbotswidrig überholte. Ein Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und sein Fahrzeug war nicht ordnungsgemäß versichert, so dass zusätzlich ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorlag. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (ms)

Gomaringen (TÜ): In Kirche eingebrochen (Zeugenaufruf)

In die evangelische Kirche von Gomaringen ist am Donnerstagmittag eingebrochen worden. Ersten Ermittlungen nach warf ein bislang unbekannter Täter gegen 13.30 Uhr mit mehreren Steinen das Fenster eines Nebenraums des Gotteshauses am Kirchplatz ein. Beim Einsteigen in die Kirche muss sich der Täter geschnitten haben, es konnten entsprechende Blutspuren festgestellt werden. Im Anschluss durchquerte der Unbekannte das Gebäude und stieg über ein Fenster der Sakristei wieder hinaus. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07072/91460-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Mössingen (TÜ): Vor Polizei davongefahren (Zeugenaufruf)

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 16-Jähriger entgegen, der am Donnerstagnachmittag in riskanter Fahrweise mit einem Roller vor einer Polizeistreife davongefahren ist. Beamten der Verkehrspolizei fiel das Kleinkraftrad mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen gegen 16.40 Uhr in der Ofterdinger Straße auf. Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, flüchtete der Lenker über die Daimlerstraße, Butzenbadstraße und Tannenstraße. Dabei überfuhr er auch Grünflächen, Parkplätze sowie Geh-und Radwege, sodass Fußgänger ausweichen mussten. An der Einmündung Tannen-/Buchenstraße brach der Sichtkontakt zu dem Roller ab. Er konnte wenig später auf dem Hof einer in der Nähe befindlichen Schule festgestellt werden. Über den Halter des Rollers, der mutmaßlich gestohlen worden war, konnte der 16-jährige Verdächtige, der zuletzt offenbar in Kaufinteresse das Fahrzeug besichtigt hatte, ermittelt werden. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Zeugen oder Personen, die möglicherweise durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei zu melden. (rd)

