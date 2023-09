Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt-Dossenbach: Körperverletzungsdelikte bei Veranstaltung

Freiburg (ots)

Die Polizei in Rheinfelden sucht dringend Zeugen zu einer tätlichen Auseinandersetzung am Sonntagmorgen (10.09.2022), gegen 03:00 Uhr, bei der Festhalle im Ortsteil Dossenbach. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort mehrere junge Männer, anlässlich alkoholbedingter, nicht klärbarer Differenzen in einen Streit. Dieser gipfelte in wechselseitiger körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray.

Es werden unabhängige Zeugen gesucht, welche als Gäste vor Ort waren und über diesen Vorfall berichten können. Hinweise bitte unter Telefon 07623 7404-0 an die Polizei in Rheinfelden.

GKl -FLZ/PPFR

