Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeuge beschädigt

Weimar (ots)

Mindestens sieben Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Sonntag in der Erfurter Straße beschädigt. Vermutlich mehrere unbekannte Täter zogen gegen 04:40 Uhr durch die Straße und wirkten auf die am Straßenrand geparkten Pkw ein. So wurden Kennzeichen und Seitenspiegel abgerissen. Motorhauben wurden eingedellt. Bei einem Fahrzeug wurde die Frontscheibe beschädigt. Auf einem Auto stand eine Mülltonne, auf einem anderen eine Kübelpflanze. Es wurde Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro verursacht. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei Weimar bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sich telefonisch an 03643/882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu wenden.

