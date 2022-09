Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 18.09.2022

Jena (ots)

Auf offener Straße zusammengeschlagen

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr kam es im Bereich Jena Winzerla in der Max-Steenbeck-Straße, auf Höhe der Hausnummer 2, zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Dabei sind die Geschädigten auf dem Nachhause Weg von zwei unbekannten Männern angesprochen und beleidigt worden. Anschließend sollen die Geschädigten von den unbekannten Tätern mit der Faust geschlagen worden sein. Weiterhin sollen die Täter die Geschädigten auch mit dem beschuhten Fuß in Bauch und Gesicht getreten haben! Die unbekannten Täter werden als: ca. 19-20 Jahre alt; ca. 1,75 cm groß; schlank Statur; auffällig schwarz/-weiße Kleidung, beschrieben. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena Tel.: 03641/81-0

Körperverletzung durch Faustschlag

Am Sonntagmorgen dem 18.09.2022 gegen ca. 04:45 Uhr kam es im Bereich Jena Zentrum, Johannisstraße zu einer Körperverletzung. Dabei wurde einem 25-jährigem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag erlitt der Geschädigte eine Gesichtsverletzung, welche ärztlich versorgt werden musste. Auch in diesem Falle bitte die Polizei um ihre Mithilfe. Wer kann Hinweise zum Tathergang geben. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zum Täter machen? Tel.: 03641/81-0

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet Jena vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurde eine weibliche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Mercedes "Am Rähmen" fahrend von den Beamten festgestellt und kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Ein weiterer PKW-Fahrer wurde im Bereich der Schützenhofstraße, fahrend unter dem Einfluss von Alkohol ertappt. Dessen Atemalkohol betrug einen Wert von 1,52 Promille. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell