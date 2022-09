Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht gestürzt

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße von Ottstedt am Berge in Richtung Daasdorf am Berge. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und striff die Leitplanke. Dabei zog er sich eine schwere Handverletzung zu. Zu einem Sturz kam es nicht. Der Motorradfahrer hielt an, stellte das Fahrzeug ab und lief nach Ottstedt. Dort konnte er von Ersthelfern angetroffen und versorgt werden. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde er anschließend in ein Klinikum eingeliefert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Da ein Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zwei Blutentnahmen veranlasst. Der Führerschein wurde sichergestellt.

